انهيار بورصة طهران.. والخسائر تتجاوز 70 مليار دولار عاجل..صاروخ حوثي يستهدف أبراج شبكة الاتصالات غربي «مأرب» البنك المركزي في عدن يتراجع عن قرارات سابقة وانهيار غير مسبوق يضرب العملة الوطنية «أسعار الصرف اليوم» 5 يمنيون بينهم امرأة يفوزون بمناصب كبيرة في أميركا منها عمدة مدينة «الأسماء» فيديو متداول في السعودية يدفع السلطات للتحرك سريعا والقاء القبض على 5 أشخاص جميعهم سعوديون الحوثيون يستولون على مستشفى المنار بمدينة إب ويفرضون اشخاصا موالين لهم بالقوة رونالدو يضيف رقما قياسياً جديد في تاريخ سجله قد لا تصدق أن 9 أجزاء من الجسم لا يحتاجها الإنسان خطوات جديدة للمليشيات الحوثية في شوارع صنعاء خوفاً من انتفاصة شعبية حادث الإسماعيلية: الجريمة التي هزت وجدان الشعب المصري ووصفها بأنها الأبشع في تاريخ البلاد
استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم الاربعاء بصاروخ باليستي أبراج شبكة «سبافون وام تي ان» للاتصالات غربي محافظة مأرب.
وذكرت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" على ان المليشيات الحوثية استهدفت شبكة «سبافون وام تي ان»للاتصالات في منطقة البلق غربي محافظة مأرب بصاروخ بالستي.
وأوضحت المصادر بأن الهجوم الحوثي نتج عنه انقطاع خدمات الاتصالات على مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب.. مشيرةً بأن الصاروخ الحوثي انطلق من غرب جبال بني ضبيان التابعة إداريا لمحافظة صنعاء.