عاجل..صاروخ حوثي يستهدف أبراج شبكة الاتصالات غربي «مأرب»

الأربعاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم الاربعاء بصاروخ باليستي أبراج شبكة «سبافون وام تي ان» للاتصالات غربي محافظة مأرب.

وذكرت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" على ان المليشيات الحوثية استهدفت شبكة «سبافون وام تي ان»للاتصالات في منطقة البلق غربي محافظة مأرب بصاروخ بالستي.

وأوضحت المصادر بأن الهجوم الحوثي نتج عنه انقطاع خدمات الاتصالات على مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب.. مشيرةً بأن الصاروخ الحوثي انطلق من غرب جبال بني ضبيان التابعة إداريا لمحافظة صنعاء.