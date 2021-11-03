البنك المركزي في عدن يتراجع عن قرارات سابقة وانهيار غير مسبوق يضرب العملة الوطنية «أسعار الصرف اليوم» 5 يمنيون بينهم امرأة يفوزون بمناصب كبيرة في أميركا منها عمدة مدينة «الأسماء» فيديو متداول في السعودية يدفع السلطات للتحرك سريعا والقاء القبض على 5 أشخاص جميعهم سعوديون الحوثيون يستولون على مستشفى المنار بمدينة إب ويفرضون اشخاصا موالين لهم بالقوة رونالدو يضيف رقما قياسياً جديد في تاريخ سجله قد لا تصدق أن 9 أجزاء من الجسم لا يحتاجها الإنسان خطوات جديدة للمليشيات الحوثية في شوارع صنعاء خوفاً من انتفاصة شعبية حادث الإسماعيلية: الجريمة التي هزت وجدان الشعب المصري ووصفها بأنها الأبشع في تاريخ البلاد الحكومة تعلن عن 5 مخيمات جديدة لإيواء النازحين في مأرب الكشف عن تفاصيل جديدة حول دعوة الصين مواطنيها بتخزين المواد الغذائية بشكل طارئ
أعلن البنك المركزي (المقر الرئيسي) في عدن أنه سيتراجع عن قراره السابق بإيقاف العشرات من شركات الصرافة، بشرط الالتزام بالقرارات المنظمة لأعمالها، في ظل انهيار غير مسبوق يضرب العملة الوطنية.
وقال البنك في بلاغ، إنه سيبدأ، الأسبوع القادم، مراجعة عمليات شركات الصرافة التي تم سحب تراخيصها؛ للنظر في إعادة استئناف تلك الشركات نشاطها.
وأضاف أن استئناف نشاط الشركات مرهون بعدد من الاشتراطات اللازم توافرها لرفع قرارات الإيقاف، بما في ذلك نتائج التفتيش الميداني.
وأشار البنك إلى أنه سيستمر في التفتيش على باقي الشركات والمنشآت وإيقاف المخالفة منها، وسحب التراخيص نهائياً من الشركات غير الملتزمة بتنفيذ قرار الإيقاف.
وكان البنك قد كثف خلال الأيام الماضية عملية الرقابة على شركات الصرافة، فيما سحب تراخيص أكثر من سبعين منشأة مخالفة لتوجيهاته.
وقبل أيام، أقرّ البنك المركزي وقف سبع شركات ومنشآت صرافة، وإحالتها إلى الأجهزة القضائية والأمنية لتنفيذ القرار.
وقال البنك، وقتها إن القرار جاء بناءً على نتائج حملة التفتيش الميداني المكثّف على شركات ومنشآت الصرافة، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.
وجدد تحذيره جميع شركات ومنشآت الصرافة المرخّصة من التعامل مع هذه الشركات الموقفة، وعلى رأسها شركة 'القطيبي' للصرافة.
كما طالبها بتوخّي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك، وتجنّب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف.
وانهارت العملة اليمنية بشكل غير مسبوق امام سلة العملات الأجنبية.
ووصل سعر صرف الدولار الواحد خلال الساعات الماضية الى اكثر من 1460 ريال اما الريال السعودي فقترب من حاجز الـ 400 ريال.
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بحسب ما رصده مأرب برس مساء اليوم الاربعاء:
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1450
بيع الدولار 1480
شراء السعودي 380
بيع السعودي 385
في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.40
بيع السعودي 158.60