البنك المركزي في عدن يتراجع عن قرارات سابقة وانهيار غير مسبوق يضرب العملة الوطنية «أسعار الصرف اليوم»

الأربعاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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أعلن البنك المركزي (المقر الرئيسي) في عدن أنه سيتراجع عن قراره السابق بإيقاف العشرات من شركات الصرافة، بشرط الالتزام بالقرارات المنظمة لأعمالها، في ظل انهيار غير مسبوق يضرب العملة الوطنية.

وقال البنك في بلاغ، إنه سيبدأ، الأسبوع القادم، مراجعة عمليات شركات الصرافة التي تم سحب تراخيصها؛ للنظر في إعادة استئناف تلك الشركات نشاطها.

وأضاف أن استئناف نشاط الشركات مرهون بعدد من الاشتراطات اللازم توافرها لرفع قرارات الإيقاف، بما في ذلك نتائج التفتيش الميداني.

وأشار البنك إلى أنه سيستمر في التفتيش على باقي الشركات والمنشآت وإيقاف المخالفة منها، وسحب التراخيص نهائياً من الشركات غير الملتزمة بتنفيذ قرار الإيقاف.

وكان البنك قد كثف خلال الأيام الماضية عملية الرقابة على شركات الصرافة، فيما سحب تراخيص أكثر من سبعين منشأة مخالفة لتوجيهاته.

وقبل أيام، أقرّ البنك المركزي وقف سبع شركات ومنشآت صرافة، وإحالتها إلى الأجهزة القضائية والأمنية لتنفيذ القرار.

وقال البنك، وقتها إن القرار جاء بناءً على نتائج حملة التفتيش الميداني المكثّف على شركات ومنشآت الصرافة، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.

وجدد تحذيره جميع شركات ومنشآت الصرافة المرخّصة من التعامل مع هذه الشركات الموقفة، وعلى رأسها شركة 'القطيبي' للصرافة.

كما طالبها بتوخّي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك، وتجنّب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف.

وانهارت العملة اليمنية بشكل غير مسبوق امام سلة العملات الأجنبية.

ووصل سعر صرف الدولار الواحد خلال الساعات الماضية الى اكثر من 1460 ريال اما الريال السعودي فقترب من حاجز الـ 400 ريال.

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بحسب ما رصده مأرب برس مساء اليوم الاربعاء:

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1450

بيع الدولار 1480

شراء السعودي 380

بيع السعودي 385

في صنعاء

شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.40

بيع السعودي 158.60