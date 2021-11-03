البنك المركزي في عدن يتراجع عن قرارات سابقة وانهيار غير مسبوق يضرب العملة الوطنية «أسعار الصرف اليوم» 5 يمنيون بينهم امرأة يفوزون بمناصب كبيرة في أميركا منها عمدة مدينة «الأسماء» فيديو متداول في السعودية يدفع السلطات للتحرك سريعا والقاء القبض على 5 أشخاص جميعهم سعوديون الحوثيون يستولون على مستشفى المنار بمدينة إب ويفرضون اشخاصا موالين لهم بالقوة رونالدو يضيف رقما قياسياً جديد في تاريخ سجله قد لا تصدق أن 9 أجزاء من الجسم لا يحتاجها الإنسان خطوات جديدة للمليشيات الحوثية في شوارع صنعاء خوفاً من انتفاصة شعبية حادث الإسماعيلية: الجريمة التي هزت وجدان الشعب المصري ووصفها بأنها الأبشع في تاريخ البلاد الحكومة تعلن عن 5 مخيمات جديدة لإيواء النازحين في مأرب الكشف عن تفاصيل جديدة حول دعوة الصين مواطنيها بتخزين المواد الغذائية بشكل طارئ
فاز 5 يمنيون بينهم امرأة، في امريكا بمناصب عدة بعد انتخابات تنافسية جرت في بعض المدن الأمريكية.
حيث فاز الطبيب اليمني الأمريكي أمير غالب حيدرة بمنصب عمدة مدينة هامترامك بولاية ميشجن الأمريكية.
كما فاز اليمني الأمريكي خليل الرفاعي بعضوية مجلس المدينة في مدينة هامترامك ولاية ميشجن.
وفاز ايضا اليمني الأمريكي آدم البرمكي بعضوية المجلس المحلي لمدينة هامترامك.
وفاز اليمني الأمريكي عبدالله حمود سعيد بعمدة مدينة ديربون.
وفازت اليمنية الأمريكية أميرة المفلحي بعضوية المجلس المحلي في مدينة لاكوانا بـ نيويورك وهي أول يمنية أمريكية تفوز بهذا المنصب.