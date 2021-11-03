5 يمنيون بينهم امرأة يفوزون بمناصب كبيرة في أميركا منها عمدة مدينة «الأسماء»

الأربعاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 879

فاز 5 يمنيون بينهم امرأة، في امريكا بمناصب عدة بعد انتخابات تنافسية جرت في بعض المدن الأمريكية.

حيث فاز الطبيب اليمني الأمريكي أمير غالب حيدرة بمنصب عمدة مدينة هامترامك بولاية ميشجن الأمريكية.

كما فاز اليمني الأمريكي خليل الرفاعي بعضوية مجلس المدينة في مدينة هامترامك ولاية ميشجن.

وفاز ايضا اليمني الأمريكي آدم البرمكي بعضوية المجلس المحلي لمدينة هامترامك.

وفاز اليمني الأمريكي عبدالله حمود سعيد بعمدة مدينة ديربون.

وفازت اليمنية الأمريكية أميرة المفلحي بعضوية المجلس المحلي في مدينة لاكوانا بـ نيويورك وهي أول يمنية أمريكية تفوز بهذا المنصب.