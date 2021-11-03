فيديو متداول في السعودية يدفع السلطات للتحرك سريعا والقاء القبض على 5 أشخاص جميعهم سعوديون الحوثيون يستولون على مستشفى المنار بمدينة إب ويفرضون اشخاصا موالين لهم بالقوة رونالدو يضيف رقما قياسياً جديد في تاريخ سجله قد لا تصدق أن 9 أجزاء من الجسم لا يحتاجها الإنسان خطوات جديدة للمليشيات الحوثية في شوارع صنعاء خوفاً من انتفاصة شعبية حادث الإسماعيلية: الجريمة التي هزت وجدان الشعب المصري ووصفها بأنها الأبشع في تاريخ البلاد الحكومة تعلن عن 5 مخيمات جديدة لإيواء النازحين في مأرب الكشف عن تفاصيل جديدة حول دعوة الصين مواطنيها بتخزين المواد الغذائية بشكل طارئ الجيش الوطني ينفذ كمائن والتفافات في جبهات مأرب ومصرع وجرح العشرات من المليشيات الحوثية خيارات محدودة لميليشيا الحوثي في مأرب.. والجيش بالمرصاد
أعلنت السلطات في السعودية، الأربعاء، القبض على 5 مواطنين، كانوا قد ظهروا في مقطع فيديو وهم يدمرون محتويات مطعم ويعتدون على العاملين بالضرب المبرح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
إلى هذا، أشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إلى انتشار مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز تسوق الخاصرة في محافظة القويعية، ما نتج عنه إصابة مقيمين اثنين يعملان في المطعم.
وأضاف في بيان، أن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الخمسة، والقبض عليهم في محافظة الخرج.
كما لفت إلى أنه قد جرى إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا للنيابة العامة.
وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أصدر أمراً بسرعة القبض على المعتدين استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.