فيديو متداول في السعودية يدفع السلطات للتحرك سريعا والقاء القبض على 5 أشخاص جميعهم سعوديون الحوثيون يستولون على مستشفى المنار بمدينة إب ويفرضون اشخاصا موالين لهم بالقوة رونالدو يضيف رقما قياسياً جديد في تاريخ سجله قد لا تصدق أن 9 أجزاء من الجسم لا يحتاجها الإنسان خطوات جديدة للمليشيات الحوثية في شوارع صنعاء خوفاً من انتفاصة شعبية حادث الإسماعيلية: الجريمة التي هزت وجدان الشعب المصري ووصفها بأنها الأبشع في تاريخ البلاد الحكومة تعلن عن 5 مخيمات جديدة لإيواء النازحين في مأرب الكشف عن تفاصيل جديدة حول دعوة الصين مواطنيها بتخزين المواد الغذائية بشكل طارئ الجيش الوطني ينفذ كمائن والتفافات في جبهات مأرب ومصرع وجرح العشرات من المليشيات الحوثية خيارات محدودة لميليشيا الحوثي في مأرب.. والجيش بالمرصاد
استولت مليشيا الحوثي، المسيطرة على محافظة إب (وسط اليمن)، على (مستشفى المنار) الواقع وسط المدينة.
وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان الحوثيين فرضوا على ادارات واقسام المستشفى المختلفة، اشخاصا موالين لهم، بالقوة، واستبدلوا الموظفين السابقين.
وعين الحوثيون، شخصا من اسرة الشامي، مديرا للمستشفى،وفق المصادر.
ويعد المنار أحد أكبر المستشفيات الخاصة بمحافظة إب.
يأتي هذا، في سياق سيطرت مليشيا الحوثي على المؤسسات والمرافق الخاصة والحكومية، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.