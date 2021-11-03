الحوثيون يستولون على مستشفى المنار بمدينة إب ويفرضون اشخاصا موالين لهم بالقوة

الأربعاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 441

استولت مليشيا الحوثي، المسيطرة على محافظة إب (وسط اليمن)، على (مستشفى المنار) الواقع وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان الحوثيين فرضوا على ادارات واقسام المستشفى المختلفة، اشخاصا موالين لهم، بالقوة، واستبدلوا الموظفين السابقين.

وعين الحوثيون، شخصا من اسرة الشامي، مديرا للمستشفى،وفق المصادر.

ويعد المنار أحد أكبر المستشفيات الخاصة بمحافظة إب.

يأتي هذا، في سياق سيطرت مليشيا الحوثي على المؤسسات والمرافق الخاصة والحكومية، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.