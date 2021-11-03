قد لا تصدق أن 9 أجزاء من الجسم لا يحتاجها الإنسان

الأربعاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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التطور عملية بطيئة إلى حد ما، تستغرق ملايين السنين. تكتسب الكائنات الحية تدريجيا سمات مفيدة وتفقد سمات غير ضرورية. هكذا تظهر الأساسيات - أجزاء من الجسم لم تعد مستخدمة. العديد من الحيوانات، مثل الكلاب، لديها أصابع زائدة.

ليست هناك حاجة إليها عند المشي وتقع بعيدًا عن المخلب. ويوجد لدى الإنسان أيضا أعضاء ليس لها بحاجة لها، يعدد موقع "تشيتشن إنفو" 9 أعضاء.