الجيش الوطني ينفذ كمائن والتفافات في جبهات مأرب ومصرع وجرح العشرات من المليشيات الحوثية

الأربعاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثيين، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة "نفذت خلال الساعات الماضية عدّة كمائن والتفافات" انتهت بوقوع العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى إلحاق خسائر أخرى في معدات الحوثيين.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً مركزاً ضد أهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين على امتداد الجبهة وألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

وكانت قوات الجيش الوطني نفذت أمس كميناً محكماً استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأكد المركز الإعلامي للجيش الوطني، أن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم في أحد الشعاب جنوب محافظة مأرب.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني اثنين من الأطقم القتالية التي كانت تحمل تعزيزات للعناصر الحوثية، إضافةً إلى استهدافها تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

بالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، مستهدفة تحركات وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب، بحسب المركز.