العميد ذياب القبلي: الجيش يكسر هجومًا حوثيًا جنوب مأرب ويكبّدهم خسائر فادحة

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كبدت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، مليشيا الحوثي الإيرانية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.
وأوضح قائد اللواء 143مشاة العميد الركن ذياب القبلي نمران، أن أبطال الجيش تمكنوا، صباح اليوم الثلاثاء، من كسر هجومًا لمليشيا الحوثي الإيرانية، جنوب مأرب، استمر لست ساعات متتالية.
وأكد القبلي في تصريح لـ"سبتمبر نت"، أن المعركة الذي خاضها أبطال الجيش والمقاومة انتهت بمصرع العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، وتدمير آليات تابعة لها.
ولفت العميد القبلي إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية، نفذ عدة غارات جوية مركزة، استهدف بها تجمعات متفرقة وتعزيزات للمليشيا في جبهات المحافظة، وكبدها خسائر.