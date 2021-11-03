خيارات محدودة لميليشيا الحوثي في مأرب.. والجيش بالمرصاد مسؤول حكومية بارز يكشف تفاصيل جديدة حول مغادرة القوات الإماراتية منشأة بلحاف النفطية العميد ذياب القبلي: الجيش يكسر هجومًا حوثيًا جنوب مأرب ويكبّدهم خسائر فادحة الحكومة تجدد طلبها بنقل مقر بعثة ”أونمها“ من الحديدة مقتل 3 مدنيين جراء سقوط قذيفة بتعز مقتل مسؤول حكومي رفيع بمعارك جنوب مأرب إنجاز جديد لرونالدو مع مانشستر يونايتد خضار يساعد على خفض مستوى ضغط الدم ويقوي الكبد سيطبق عالمياً.. قرار جديد لفيسبوك خلال أسابيع الصين تدعو شعبها لتخزين مواد غذائية.. ماذا يحدث؟
قتل 3 أشخاص، مساء الثلاثاء، جراء سقوط قذيفة على سيارة مدنية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وفق مصدر محلي.
وأفاد المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه لمراسل الأناضول "بأن قذيفة (لم يحدد نوعها) سقطت على سيارة كانت تقل مدنيين في منطقة الأشعاب (خاضعة لسيطرة الحكومة) بمديرية جبل حبشي غربي تعز".
وأوضح "أن الحادثة أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وجرح اثنين آخرين".
وفي سياق متصل اتهم نشطاء موالون للحكومة الشرعية بتعز عبر منصات التواصل الاجتماعي الحوثيين بالوقوف وراء القصف، فيما لم يصدر تعليق من الجماعة بهذا الشأن حتى الساعة (21:15ت.غ).
وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية، الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز (يخضع لسيطرة الحكومة) منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول للسكان، ومتضرري الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.