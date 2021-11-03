مقتل 3 مدنيين جراء سقوط قذيفة بتعز

الأربعاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قتل 3 أشخاص، مساء الثلاثاء، جراء سقوط قذيفة على سيارة مدنية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وفق مصدر محلي.

وأفاد المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه لمراسل الأناضول "بأن قذيفة (لم يحدد نوعها) سقطت على سيارة كانت تقل مدنيين في منطقة الأشعاب (خاضعة لسيطرة الحكومة) بمديرية جبل حبشي غربي تعز".

وأوضح "أن الحادثة أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وجرح اثنين آخرين".

وفي سياق متصل اتهم نشطاء موالون للحكومة الشرعية بتعز عبر منصات التواصل الاجتماعي الحوثيين بالوقوف وراء القصف، فيما لم يصدر تعليق من الجماعة بهذا الشأن حتى الساعة (21:15ت.غ).

وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية، الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز (يخضع لسيطرة الحكومة) منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول للسكان، ومتضرري الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.