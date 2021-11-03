مقتل مسؤول حكومي رفيع بمعارك جنوب مأرب

الأربعاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الحكومة الشرعية، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين ثاني، مقتل مسؤول أمني إثر معارك مع الحوثيين بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

ونعت وزارة الداخلية اليمنية في بيان مدير التخطيط في شرطة محافظة مأرب المقدم "فيصل حميد" الذي قتل في معارك مع الحوثيين.

وقالت الوزارة "إن حميد استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي إلى جانب زملائه أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية (مسلحون قبليون) في المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا بجبهات جنوب مأرب".

وأضافت: " كان حُميد واحداً من أبرز رجالات الدولة(..) المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وله بصمات في تثبيت الأمن والاستقرار الى جانب زملائه في الوحدات الأمنية بمأرب".

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.