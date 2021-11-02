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إنجاز جديد لرونالدو مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات
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نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التتويج بجائزة أفضل لاعب داخل ناديه لشهر أكتوبر.

 

وتوج رونالدو بجائزة لاعب الشهر داخل مانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي، بعد أن نجح في الظفر بتلك الجائزة عن الشهر الماضي أيضًا.

 

وتنافس كريستيانو رونالدو مع الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، والإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب الشياطين الحمر، وتفوق عليهما صاروخ ماديرا في عدد الأصوات.

 

وحصل البرتغالي على 57% من أصوات جماهير مانشستر يونايتد، ليحصد الجائزة بعد أداء رائع قدمه الدون هذا الشهر مع فريقه.

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