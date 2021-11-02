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سيطبق عالمياً.. قرار جديد لفيسبوك خلال أسابيع

الثلاثاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق خاصية التعرف على الوجوه خلال أسابيع.

 

وكان موقع فيسبوك، قد بدأ بتوفير خاصية التعرف على الوجه لجميع مستخدمي الموقع، لكنها لن تفعّل إلا باختيار المستخدم.

 

وتأتي خطوة فيسبوك حول خاصية التعرف على الوجه، بسبب مخاوف مجتمعية متزايدة بشأن استخدام مثل هذه التكنولوجيا.

 

وبحسب متحدث باسم فيسبوك فإن إزالة خاصية التعرف على الوجوه سيتم تطبيقها عالمياً ومن المتوقع أن تكتمل بحلول ديسمبر المقبل.

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