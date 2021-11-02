إنجاز جديد لرونالدو مع مانشستر يونايتد خضار يساعد على خفض مستوى ضغط الدم ويقوي الكبد سيطبق عالمياً.. قرار جديد لفيسبوك خلال أسابيع الصين تدعو شعبها لتخزين مواد غذائية.. ماذا يحدث؟ الحكومة اليمنية تسحب سفيرها من لبنان.. وتؤكد على مواجهة المشروع الإيراني تقدم جديد لقوات الجيش بـ تعز وسط انهيارات في صفوف المليشيات مدينة مأرب في مواجهة أكبر موجة نزوح واللواء العرادة يستنفر الاجهزة الرسمية أسطورة الكاميرون: محمد صلاح لن يفوز بالكرة الذهبية لسببين منظمات حقوقية تكشف جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية في الجوبة إسرائيل تعلن :سنكون وحدنا عندما نهاجم إيران
دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطات غذائية في وقت يحاول فيه البلد محاربة التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات.
ونشرت وزارة التجارة الصينية، بيانا على موقعها الرسمي قالت فيه: “ندعو العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ”. ولم يحدّد الإعلان سبب الدعوة أو ما إذا كان البلد مهدّد بنقص الغذاء.
ودعت أيضا الوزارة مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضروات والحفاظ على استقرار الأسعار.
وتعطلت سلاسل التوريد بسبب الحجر الصحي في ذروة تفشي الوباء في مطلع العام 2020 في عدة أجزاء من البلاد وأُغلقت العديد من الطرق السريعة.