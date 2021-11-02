الحكومة اليمنية تسحب سفيرها من لبنان.. وتؤكد على مواجهة المشروع الإيراني

الثلاثاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية سحب سفيرها من لبنان بعد تصريحات مسيئة لليمن.

واعتبرت الخارجية اليمنية تصريحات مسؤول لبناني انحراف عن الموقف العربي الداعم للشرعية اليمنية.

وقالت: سنواصل مواجهة المشروع الإيراني ليكون اليمن صمام الأمان للمنطقة وفقاً لوكالة سبأ.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من سحب عدد من الدول الخليجية سفراءها من لبنان، على خلفية تصريحات جورج قرداحي.