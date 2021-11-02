إنجاز جديد لرونالدو مع مانشستر يونايتد خضار يساعد على خفض مستوى ضغط الدم ويقوي الكبد سيطبق عالمياً.. قرار جديد لفيسبوك خلال أسابيع الصين تدعو شعبها لتخزين مواد غذائية.. ماذا يحدث؟ الحكومة اليمنية تسحب سفيرها من لبنان.. وتؤكد على مواجهة المشروع الإيراني تقدم جديد لقوات الجيش بـ تعز وسط انهيارات في صفوف المليشيات مدينة مأرب في مواجهة أكبر موجة نزوح واللواء العرادة يستنفر الاجهزة الرسمية أسطورة الكاميرون: محمد صلاح لن يفوز بالكرة الذهبية لسببين منظمات حقوقية تكشف جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية في الجوبة إسرائيل تعلن :سنكون وحدنا عندما نهاجم إيران
أعلنت الحكومة اليمنية سحب سفيرها من لبنان بعد تصريحات مسيئة لليمن.
واعتبرت الخارجية اليمنية تصريحات مسؤول لبناني انحراف عن الموقف العربي الداعم للشرعية اليمنية.
وقالت: سنواصل مواجهة المشروع الإيراني ليكون اليمن صمام الأمان للمنطقة وفقاً لوكالة سبأ.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من سحب عدد من الدول الخليجية سفراءها من لبنان، على خلفية تصريحات جورج قرداحي.