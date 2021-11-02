تقدم جديد لقوات الجيش بـ تعز وسط انهيارات في صفوف المليشيات

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أعلن الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، تحقيقه تقدمًا جديدًا غرب تعز، مكبدا المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.
ونقل المركز الإعلامي لمحور تعز، عن مصدر ميداني قوله إن "قوات الجيش شنت هجوماً على مواقع المليشيات الحوثية في جبهتي حذران وتبيشعة، غرب المدينة" .
وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إحراز تقدم جديد، وسط انهيارات في صفوف المليشيات الانقلابية.
وأشار المصدر الميداني إلى سقوط أكثر من 18 من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، خلال المعارك الدائرة.
وتتواصل العمليات العسكرية لمحور تعز في الجبهات الغربية، منذ أكثر من أسبوع، حيث تمكن الجيش من السيطرة على قرى ومواقع عديدة.