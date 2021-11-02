أسطورة الكاميرون: محمد صلاح لن يفوز بالكرة الذهبية لسببين منظمات حقوقية تكشف جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية في الجوبة إسرائيل تعلن :سنكون وحدنا عندما نهاجم إيران قوات عسكرية كبيرة تعلن الزحف نحو العاصمة الإثيوبية والرئيس يدعوا كافة المواطنين لنفير العام بعد تصريحات قرداحي ثاني دولة خليجية بعد الإمارات تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا قرارات جديدة ل بايدن تحرم 3 دول أفريقية من الوصول للأسواق الأمريكية الإعلان عن تسهيلات للراغبين في العمرة من اليمن الريال اليمني يسجل أكبر تراجع على الإطلاق وقيمته تهبط الى مستويات غير مسبوقة «أسعار الصرف الآن» تقرير جديد يلخص جرائم مليشيا الحوثي في بعض مديريات مارب ويكشف عن أضرار وضحايا بالعشرات بماذا تعهد أكثر من 100 زعيم في العالم اجتمعوا في قمة المناخ؟
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الثلاثاء) 69 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين والممتلكات الخاصة في منطقة العمود بمديرية الجوبة بمحافظة مأرب خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت في تقرير لها أن المنطقة تعرضت لقصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطيران المسير، ومدافع الهون والهوزر وقذائف الدبابات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأفادت الشبكة بأن القصف الحوثي تسبب في مقتل 20 مدنياً، بينهم 4 نساء و6 أطفال، وإصابة 30 مدنياً بينهم أطفال ونساء أيضا، إضافة إلى تدمير 9 منازل ومسجد و10 مركبات مختلفة الأنواع.
وحذرت من كارثة إنسانية جراء الحصار الذي يفرض على أكثر من 21 ألف نسمة في مديرية الجوبة خصوصاً أن المواطنين يعانون من نقص كبير في الغذاء والدواء.
ولفتت الشبكة إلى أن القصف الحوثي أجبر أكثر من 10 آلاف أسرة على النزوح إضافة إلى 1500 طالب من مركز دار الحديث مع عائلاتهم بعد استهداف المليشيا المركز الواقع في منطقة العمود بصاروخين باليستيين أمس الأول، وإغلاق تام لجميع المرافق التعليمية في المديرية وحرمان نحو 5740 طالباً وطالبة من مواصلة تعليمهم.
وطالبت الشبكة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والمحلية والمجتمع الدولي بممارسة كل وسائل الضغط لفك الحصار الخانق على أبناء مديرية العبدية ونزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في مداخل ومخارج المديرية.
بدورها، نددت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن بالمجازر المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الطفولة في اليمن، مؤكدة أن استهداف الأطفال بالصواريخ البالستية والسيارات المفخخة والألغام المضادة للأفراد والقناصة ترقى إلى جرائم حرب. ودعت المنظمة إلى موقف حاسم وحازم لملاحقة ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات بالغة البشاعة بحق الطفولة باليمن