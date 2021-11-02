بعد تصريحات قرداحي ثاني دولة خليجية بعد الإمارات تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا

الثلاثاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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دعت وزارة الخارجية البحرينية، جميع المواطنين الموجودين في لبنان إلى المغادرة فورا، على خلفية الأزمة بين بعض الدول الخليجية ولبنان.

صرحت الخارجية البحرينية، في بيان لها، أنه "يجب على المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية المغادرة فورا نظرًا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر"، مشيرة إلى ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية، قد طلبت مساء الجمعة الماضي، من سفير لبنان لديها مغادرة أراضي مملكة البحرين، مشيرة إلى أنها "أمهلت السفير 48 ساعة لمغادرة البحرين"، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن "قرار مغادرة سفير لبنان أراضي مملكة البحرين على خلفية التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين خلال الفترة الأخيرة".

وأكدت الوزارة البحرينية أن "هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في البحرين