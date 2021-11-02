الإعلان عن تسهيلات للراغبين في العمرة من اليمن

الثلاثاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلن الاتحاد اليمني للسياحة -قطاع الحج والعمرة - عن استئناف نشاط موسم العمرة للموسم الحالي ١٤٤٣هـ، برسوم مناسبة وإجراءات ميسرة.

وقال الاتحاد في بيان له " إنه يزف بشرى استئناف نشاط موسم العمرة للراغبين بزيارة البيت الحرام عبر منفذ الوديعة البري،

وفقاً للتعاميم الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية التي أفادت أن السماح بعبور المنفذ بدأ فعلياً من يوم أمس الإثنين ١-١١-٢٠٢١، بعد توقف دام سنتين بسبب تفشي جائحة كورونا كوفيد ١٩".

وأكد الاتحاد أن "الوكالات المعتمدة قد أعدت خدمات تلبي طلبات كل الراغبين في أداء مناسك العمرة وفق برامج مناسبة وأسعار تراعي الجميع وتتطابق مع معايير وزارتي الأوقاف والإرشاد اليمنية والحج والعمرة السعودية".

وأضاف الاتحاد في بيانه "إننا إذ نعلن للمواطنين الكرام تدشين التفويج عبر المنفذ البري الوديعة لنؤكد حرص القطاع الخاص ممثلاً بالوكالات المعتمدة على تقديم برامج مناسبة ومراعية للظروف التي تمر بها بلادنا الحبيبة وملتزمون بتسهيل الإجراءات وتسهيل المناسك بصورة ميسرة".

وأشار الاتحاد إلى ضرورة الالتزام بشروط التسجيل، والاحترازات الصحية المحددة من قبل السلطات المعنية.