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الريال اليمني يسجل أكبر تراجع على الإطلاق وقيمته تهبط الى مستويات غير مسبوقة «أسعار الصرف الآن»

الثلاثاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الثلاثاء 2 نوفمبر: 

في صنعاء 

 شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.40

بيع السعودي 158.60

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1426

بيع الدولار 1435

شراء السعودي 374

بيع السعودي 378

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