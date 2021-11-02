الريال اليمني يسجل أكبر تراجع على الإطلاق وقيمته تهبط الى مستويات غير مسبوقة «أسعار الصرف الآن» تقرير جديد يلخص جرائم مليشيا الحوثي في بعض مديريات مارب ويكشف عن أضرار وضحايا بالعشرات بماذا تعهد أكثر من 100 زعيم في العالم اجتمعوا في قمة المناخ؟ الكويت تعلن السماح بعودة استقدام العمالة الوافدة وتضع شرطاً جديداً وتوضح الطريقة ميسي يفتح النار على لابورتا ويروي تفاصيل جديدة بشأن رحيله عن برشلونة سفارة الإمارات في بيروت معروضة للبيع أصابع الإتهامات تتجه نحو الملشيات الحوثية بالوقوف خلف زعزعة الأمن في عدن تصاعد جرائم الانقلابيين في مأرب ودعوات لتدخل دولي بعد قصفها للمساجد مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف عن تحالف مع أربع دول عربية لمواجهة إيران واشنطن تدعو الحوثيين إلى إنهاء العنف العبثي في مأرب
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الثلاثاء 2 نوفمبر:
في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.40
بيع السعودي 158.60
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1426
بيع الدولار 1435
شراء السعودي 374
بيع السعودي 378