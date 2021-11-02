بماذا تعهد أكثر من 100 زعيم في العالم اجتمعوا في قمة المناخ؟

الثلاثاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تعهد أكثر من 100 زعيم عالمي خلال مشاركتهم في قمة المناخ "كوب 26"بإنهاء إزالة الغابات وانحلال التربة بنهاية العقد الحالي، بدعم من أموال عامة وخاصة حجمها 19 مليار دولار للاستثمار في حماية الغابات واستعادة غطائها النباتي.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نيابة عن زعماء القمة، إن إعلان غلاسغو بشأن الغابات واستخدام الأراضي سيغطي غابات تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 21 مليون كيلومتر مربع.

وقال جونسون "ستعن لنا فرصة لإنهاء تاريخ البشرية الطويل من قهر الطبيعة، وأن نصبح بدلا من ذلك حماة لها، واصفا الاتفاق بأنه لم يسبق له مثيل.

وأُطلقت مجموعة من المبادرات الحكومية والخاصة الأخرى للمساعدة في التوصل إلى ذلك الهدف، ومنها تعهدات بمليارات الدولارات لحراس الغابات والزراعة المستدامة من السكان الأصليين.

يذكر أن أعمال القمة التي انطلقت أمس الاثنين، ستمتد حتى 12 نوفمبر. وتضم اجتماعات هذه الدورة حوالي 25000 شخص، ضمن هذا اللقاء السنوي بين الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCC).

وتداعى قادة العالم أجمع إلى غلاسكو في إنجلترا منذ يومين، من أجل التنبيه والتحذير من المخاطر التي تهدد المناخ ومستقبل الكرة الأرضية برمتها.

إلا أن المفارقة أتت هذه المرة "فاقعة"، فقد حط معظم المشاركين في "الحرب ضد الكربون، وإنقاذ المناخ"، بطائرات خاصة في غلاسكو باسكتلندا للمشاركة في القمة.

وازدحمت الأجواء بعشرات الطائرات الخاصة، التي اضطرت للطيران 30 ميلًا إضافياً من أجل ركنها، بحسب ما أكدت وسائل إعلام بريطانية، ما أثار موجة انتقادات وتعليقات من قبل العديد من الناشطين على مواقع التواصل.