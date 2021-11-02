واشنطن تدعو الحوثيين إلى إنهاء العنف العبثي في مأرب

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني، جماعة الحوثي إلى إنهاء العنف العبثي في محافظة مأرب والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار باليمن الغارق بحرب منذ سبع سنوات.
واستنكرت القائمة بأعمال السفير كاثي ويستلي في تغريدة لها على تويتر الهجمات الحوثية الأخيرة على مديرية الجوبة جنوبي مأرب الذي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال.
وقالت أنه يجب على الحوثيين إنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف العبثي والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار.
والأحد الماضي، قتل وأصيب 30 مدنياً بينهم نساء وأطفال بقصف للحوثيين بصاروخين بالستيين على قرية العمود في الجوبة جنوب مأرب.
وأضاف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الصاروخين أصابا مسجدا ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والأسر النازحة من خارج المديرية.