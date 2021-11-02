”طهران“ لـ”غروندبرغ“: القرار النهائي بشأن حرب اليمن بيد الشعب

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ناقش كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي الإثنين، مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ في طهران الأبعاد المختلفة للأزمة اليمنية، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وقالت الوكالة إن خاجي أكد للمبعوث الأممي أن "القرار النهائي بشأن مصير اليمن هو بيد شعب هذا البلد"، مشيرا إلى أن رفع الحصار عن اليمن هو تمهيد للحل والتسوية السياسية للأزمة اليمنية.
وأضاف المسؤول الإيراني أنه يجب على المنظمة الدولية إعادة بناء الثقة، بما في ذلك إجراءات عملية في مجال الشؤون الإنسانية، مؤكدا دعم طهران "لأي جهد عادل للأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية".
في المقابل، أكد "غروندبرغ" أن اليمنيين هم أصحاب القرار النهائي وأن دور دول المنطقة مهم جدا في دعم عملية السلام، بما في ذلك إيران.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه يعمل على تقييم وجهات النظر المختلفة وينوي مراعاة مخاوف الفئات اليمنية المختلفة في خططه المستقبلية مع أخذ بعين الاعتبار أولوياته قصيرة الأمد في إطار أهدافه الطويلة الأمد.