”تربية الحوثي“ تؤجل الطابور المدرسي نتيجة الأجواء الباردة في صنعاء

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أعلنت وزارة التربية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) الإثنين، تأجيل الطابور المدرسي نصف ساعة نتيجة دخول فترة الشتاء اعتبارا من الأربعاء القادم في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مذكرة موجهة من وكيل قطاع المناهج المعين من الحوثيين أحمد النونو إلى مكاتب التربية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها إنه يتم تأخير طابور الصباح إلى الساعة الثامنة صباحا خلال فترة الشتاء من يوم الأربعاء القادم 3 نوفمبر الجاري.
وأضافت أنه يجب وضع المعالجات اللازمة في المدارس التي تعمل فترتين بما يضمن سلامة الطلاب.