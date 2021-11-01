انتقدت أداء التحالف وسوء ادارته.. الأحزاب والقوى السياسية تتهم قيادة ”الشرعية“ بخذلان مأرب والفشل سياسياً واقتصادياً وعسكرياً (بيان شديد اللهجة)

الإثنين 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أدانت الأحزاب والقوى السياسية، الاثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني، "خذلان قيادة الشرعية لمارب وهي تخوض معركة محلية ووطنية مصيرية“.

وحملت الأحزاب السياسية بمأرب في بيان شديد اللهجة وصل ”مأرب برس“، نسخة منه، حملت قيادة الشرعية المسؤولية الكاملة لكلما ينتج عن "ذلك الخذلان المخزي“.

وقالت في بيانها ان "قيادة الشرعة قد فشلت فشلا ذريعا في مسؤولياتها على مختلف الاصعدة ، سياسيا وعسكريا واقتصاديا واعلاميا وعلى كافة الاصعدة محليا وإقليميا ودوليا، وهو الفشل الذي انعكس على مشروع المقاومة لإسقاط الانقلاب واستعادة الجمهورية".

وعبرت الاحزاب والقوى السياسية عن استغرابها الشديد لأداء التحالف العربي ولسوء ادارته للمهمة التي انيطت به، حسب البيان.

نص البيان:

بسم الله الرحم الرحيم

بيان سياسي هام

وقفت الاحزاب والقوى السياسية في محافظة مارب في اجتماعها الطارئ المنعقد يوم الاثنين الموافق (الاول من نوفمبر 2021) ،امام الاحداث والتطورات المتسارعة حول مارب واستمرار العدوان الحوثي على المحافظة وساكنيها واستهداف المدنيين العزل بالصواريخ البالستيه والطيران المسير في واحدة من ابشع جرائم العصر المرتكبة بحق السكان مما سبب تهجير سكان المناطق بكاملها ، والذين اضحوا في العراء بدون مأوى او مأكل, وكل ذلك يجري في ظل صمت دولي واقليمي وفي ظل خذلان مخزي للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمبعوثين الاممي والامريكي وكذا المفوضية السامية لحقوق الانسان ، وكل ذلك يجري في ظل فشل قيادة الشرعية والتحالف العربي في ادارة المعركة ,وامام مايجري فان الاحزاب والقوى السياسية ومن منطلق مسؤولياتها المحلية والوطنية تؤكد على ما يلي:

- تدين بشدة استمرار الحرب الحوثية على مارب وسكانها ونازحيها ومنشأتها ، والايغال الوحشي في القتل والتدمير، الذي يجري امام مرأى ومسمع العالم، وفي ذات الوقت تدين صمت المجتمع الدولي والاقليمي ازا هذه الجرائم إللا انسانية .

- تعبر الاحزاب والقوى السياسية عن استغرابها الشديد لأداء التحالف العربي ولسوء ادارته للمهمة التي انيطت به .

- ترى الاحزاب والقوى السياسية ان قيادة الشرعة قد فشلت فشلا ذريعا في مسؤولياتها على مختلف الاصعدة ، سياسيا وعسكريا واقتصاديا واعلاميا وعلى كافة الاصعدة محليا وإقليميا ودوليا، وهو الفشل الذي انعكس على مشروع المقاومة لإسقاط الانقلاب واستعادة الجمهورية .

- تدين الاحزاب والقوى السياسية خذلان قيادة الشرعية لمارب وهي تخوض معركة محلية ووطنية مصيرية، وتحمل قيادة الشرعية المسؤولية الكاملة لكلما ينتج عن ذلك الخذلان المخزي.

- ان الاحزاب والقوى السياسية وهي تشيد بالبطولات التي يجترحها الابطال على مختلف الجبهات ، فأنها تدعو ابناء مارب خاصة وابناء اليمن الاحرار عامة الى استنهاض كافة الطاقات والامكانيات المحلية والوطنية وتوحيدها وتوجيهها نحو مهمة الدفاع عن مارب ،وفي ذات الوقت تدعو الجميع الى مزيد من التوحد امام التحديات المحيطة بالمشروع الوطني .



صادر عن الاحزاب والقوى السياسية مارب:

- المؤتمر الشعبي العام

- التجمع اليمني للإصلاح

- الحزب الاشتراكي اليمني

- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

- حزب الرشاد اليمني



مارب في الاول من نوفمبر 2021م