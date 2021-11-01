دراسة تكشف فائدة الحذاء العالي للنساء

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وجدت دراسة علمية حديثة أن بعض أطوال الأحذية العالية التي ترتديها النساء مفيدة للعضلات بشكل عام، على عكس الشائع عن أضرار هذا النوع من الأحذية.
وأظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة فودان في شنغهاي، أن ارتداء السيدات للكعب العالي بطول معين يساعد في ضبط حركة عضلات الحوض، وبالتالي يعزز صحة المرأة، على أن لا يتجاوز هذا الطول 2 إنش، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وذكرت أن هذا الطول، الذي وصفته بالسحري، يحفز العضلات في جسم المرأة، كما يمكن أن يعزز الحياة العاطفية لها.
واعتمد فريق البحث على تحليل ارتفاعات الأحذية المختلفة التي ترتديها النساء، وتأثير ذلك على عضلات قاع الحوض، ووجد أنه إذا كانت عضلات أسفل الحوض أقوى، تكون المرأة بحال أفضل.
وشملت الدراسة 1263 سيدة، سألها الفريق عن نوع الحذاء الذي يرتدينه، بدءًا من الكعب الذي يقل طوله عن إنش واحد إلى أكثر من 3 إنشات، وتوصلت إلى أن الطول المناسب للحذاء العالي هو 2 إنش، لأنه يدفع الحوض للميل بما يكفي لجعل العضلات في أسفلها تنقبض بشكل متكرر، ويبقيها في حالة جيدة.
كما لاحظت أن الأحذية المنبسطة القاعدة (بلا كعب) أو المبالغة في طول الكعب لا تحفز هذه العضلات بنفس الطريق. ووجد الفريق أن تأثير ارتداء طول الكعب المناسب أكبر لدى اللاتي ارتدين الكعب العالي لمدة 8 ساعات يوميًا.