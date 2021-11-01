دراسة تكشف فائدة الحذاء العالي للنساء عادات خاطئة في وجبة الإفطار تدمر مناعة الجسم إعلامية لبنانية : جورج قرداحي «وزير الحوثي» والكرسي عنده أهم من لبنان بالأسماء والعناوين.. الكشف عن قادة أخطر وحدة تجسس في «حزب الله» سقط شرق صنعاء.. الحوثي يفشل في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة مأرب بعد رفض «قرداحي» الاستقالة.. لبنان يوجه طلبًا عاجلًا للمملكة القوات السعودية تغادر مطار ”عتق“ بشبوة بعد نحو اسبوع من مغادرة القوات الاماراتية من قاعدة ”العلم“ بينهم صحفيان.. مليشيا الحوثي تجري محاكمات سرية لـ31 مختطفاً في أحد سجون المخابرات بصنعاء (تعرف على أسمائهم) الحكومة ”الشرعية“ تدعو الأمم المتحدة الى القيام بدورها الإنساني بعيدا عن تدخلات وضغوطات مليشيات الحوثي رئيس الحكومة يطالب بدعم دولي عاجل لتفادي انهيار اقتصادي
يتأثر الجسم بشكل مباشر بالاختيارات اليومية التي نقوم بها في كل وجبة، ولا يعني ذلك التقليل من تناول السكر المضاف أن الجسم لا يحتاج إلى السكريات الطبيعية التي نحصل عليها من الفواكه والعصائر الطبيعية.
وتعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات في اليوم، لكن هناك بعض العادات السيئة التي يمارسها البعض تؤدي إلى عرقلة جهاز المناعة، ووقف قدرته على حماية الجسم.
ونشر موقع «Eat This Not That» قائمة ببعض العادات السيئة التي يجب الابتعاد عنها في وجبة الإفطار:
أولًا: تناول الكثير من السكر المضاف. ينصح الأطباء بالتدقيق في كمية السكر التي نتناولها في وجبة الإفطار، ومحاولة الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة مثل الحبوب السكرية والمعجنات والفطائر المليئة بالسكر المضاف، لأنها تؤثر سلبًا على كرات الدم البيضاء بمرور الوقت.
ثانيًا: إهمال تناول عصير البرتقال. لا يعني تقليل تناول السكر المضاف، أن الجسم لا يحتاج إلى السكريات الطبيعية. بل على العكس، يحتاج الجسم إلى كوب من عصير البرتقال، لأنه غني بالعناصر الداعمة للمناعة، ويساعد على مكافحة الالتهاب.
ثالثًا: الافتقار إلى الفيتامين «D». يُعد فيتامين «D» مكونًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة، وهي تتوافر في أطعمة مثل السلمون ودقيق الشوفان والبيض والحليب وبعض العصائر.
رابعًا: عدم تناول البروتين. يعد البروتين عنصرًا مهمًا للحفاظ على نظام مناعة صحي، لذا فإن تناول ما يكفي من البروتين في وجبة الفطور من الأساسيات، ويمكن الحصول عليه من أطعمة مثل البيض والحليب، مع مراعاة التقليل من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل المعجنات والخبز الفرنسي المحمص.
خامسًا: تناول الوجبات السريعة. تناول وجبة الفطور في مطاعم الوجبات الجاهزة يدمر جهاز المناعة، لأن هذه الوجبات مليئة بالأملاح، التي تضعف جهاز المناعة.