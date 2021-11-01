عادات خاطئة في وجبة الإفطار تدمر مناعة الجسم

الإثنين 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يتأثر الجسم بشكل مباشر بالاختيارات اليومية التي نقوم بها في كل وجبة، ولا يعني ذلك التقليل من تناول السكر المضاف أن الجسم لا يحتاج إلى السكريات الطبيعية التي نحصل عليها من الفواكه والعصائر الطبيعية.

وتعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات في اليوم، لكن هناك بعض العادات السيئة التي يمارسها البعض تؤدي إلى عرقلة جهاز المناعة، ووقف قدرته على حماية الجسم.

ونشر موقع «Eat This Not That» قائمة ببعض العادات السيئة التي يجب الابتعاد عنها في وجبة الإفطار:

أولًا: تناول الكثير من السكر المضاف. ينصح الأطباء بالتدقيق في كمية السكر التي نتناولها في وجبة الإفطار، ومحاولة الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة مثل الحبوب السكرية والمعجنات والفطائر المليئة بالسكر المضاف، لأنها تؤثر سلبًا على كرات الدم البيضاء بمرور الوقت.

ثانيًا: إهمال تناول عصير البرتقال. لا يعني تقليل تناول السكر المضاف، أن الجسم لا يحتاج إلى السكريات الطبيعية. بل على العكس، يحتاج الجسم إلى كوب من عصير البرتقال، لأنه غني بالعناصر الداعمة للمناعة، ويساعد على مكافحة الالتهاب.

ثالثًا: الافتقار إلى الفيتامين «D». يُعد فيتامين «D» مكونًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة، وهي تتوافر في أطعمة مثل السلمون ودقيق الشوفان والبيض والحليب وبعض العصائر.

رابعًا: عدم تناول البروتين. يعد البروتين عنصرًا مهمًا للحفاظ على نظام مناعة صحي، لذا فإن تناول ما يكفي من البروتين في وجبة الفطور من الأساسيات، ويمكن الحصول عليه من أطعمة مثل البيض والحليب، مع مراعاة التقليل من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل المعجنات والخبز الفرنسي المحمص.

خامسًا: تناول الوجبات السريعة. تناول وجبة الفطور في مطاعم الوجبات الجاهزة يدمر جهاز المناعة، لأن هذه الوجبات مليئة بالأملاح، التي تضعف جهاز المناعة.