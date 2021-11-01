إعلامية لبنانية : جورج قرداحي «وزير الحوثي» والكرسي عنده أهم من لبنان

الإثنين 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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فتحت الإعلامية اللبنانية، لينا دبسي، النار على وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، عقب تصريحاته المسيئة للمملكة، والتي تسببت في أزمة كبيرة للشعب اللبناني، الذي يعيش أوضاعا معيشية صعبة ومتردية.

ووصفت دبسي في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ” جورج قرداحي” بالوزير الحوثي.

وفي عبارات ساخرة وموجعة وجهت دبسي رسالة لقرداحي قائلة :” ما أخذ بعين الاعتبار كل الأمور التي يعيشها اللبناني ولبنان بشكل عام.. لكن الشعب اللبناني آخر همه”.

يأتي هذا عقب أزمة حقيقة يعيشها اللبنانيون، بسبب تصريحات قرداحي، والتي تسببت في قطيعة مع دول الخليج وعلى رأسهم المملكة، أكبر الداعمين للشعب اللبناني.