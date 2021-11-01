بالأسماء والعناوين.. الكشف عن قادة أخطر وحدة تجسس في «حزب الله»

الإثنين 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشفت تسريبات استخباراتية النقاب عن نشاط أعنف وحدات سايبر «حزب الله» المعروفة بـ«أرز لبنان»، مشيرة إلى أنها وحدة تعمل تحت غطاء بالغ السريَّة، وتتعاون بشكل مباشر مع دوائر وهيئات استخباراتية في إيران.

وتتألف الوحدة، حسب موقع «نتسيف» من مجموعة قراصنة (هاكرز)، تستهدف مؤسسات وشركات لبنانية تعارض «حزب الله»، بالإضافة إلى منظمات معارضة رسمية، أو تلك التابعة لها.

وتعد هجمات السايبر التي تقوم بها «أرز لبنان» أداة رئيسية في التجسس وجمع المعلومات السريَّة داخل لبنان، ليستخدمها «حزب الله» في عمليات شراء ولاء الرأي العام اللبناني.

وتهاجم وحدة سايبر «حزب الله» شبكة واسعة من الأهداف في دول عربية وغربية، فضلًا عن استهدافات مماثلة في إسرائيل، بهدف خدمة المصالح الإيرانية، وهو ما يحفِّز الحرس الثوري الإيراني على تطوير وتحسين أداء الوحدة وأدواتها بشكل دوري.

ويعتمد تقرير الموقع العبري على معلومات استخباراتية دقيقة في الكشف عن «أرز لبنان» والقائمين عليها، مشيرًا إلى أن رئيس الوحدة شاب، يبلغ من العمر 37 عامًا، ويدعى محمد علي مرعي، وهو متزوج من سيدة تُدعى رباب مصطفى، وأنجب منها ثلاثة أبناء، ويقيم في بناية بقرية «حدث»، التابعة لقضاء «بعبدا» بمحافظة جبل لبنان. وتقع البناية أمام مدرسة «البيان» الخاصة في حى «الضاحية» أحد المعاقل الرئيسية لـ«حزب الله».

أما القيادي الآخر في «أرز لبنان»، فهو وسيم جرجس دهدان، وهو في العقد الرابع من العمر، وشارك في إحدى العمليات الكبرى التي قامت بها الوحدة لجمع معلومات بالغة الدقة والحساسية عن شركات وهيئات ومواطنين لبنانيين. وكان لوسيم ضلوع أيضًا في نشر حملات دعائية لـ«حزب الله»، تحت غطاء غير معلن من شركة مدنية باسم AWT، وهى إحدى الشركات التابعة لشبكة «المنار»، المحسوبة على «حزب الله».

وزار دهدان إيران غير مرة، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين مؤسسات استخبارات إيرانية و«حزب الله» في العمل المشترك، الرامي إلى جمع معلومات، وتنفيذ عمليات ضد مؤسسات تابعة لحكومة ومواطني لبنان.

إلى ذلك، يعمل في الوحدة أيضًا، مصطفى عبد الكريم كرنيب، الذي يعتزم الاحتفال في غضون أسبوعين بعيد ميلاده الـ32. ويعد كرنيب أحد أمهر وأخطر القراصنة (الهاكرز) العاملين بالوحدة، وله تجارب وخبرات واسعة في مجال السايبر، حتى قبل انضمامه إلى وحدة «أرز لبنان».