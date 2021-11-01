سقط شرق صنعاء.. الحوثي يفشل في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة مأرب

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سقط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اليوم الاثنين باتجاه مأرب في قرية بمديرية خولان شرق صنعاء، وفق قناة العربية.
يأتي ذلك بعد يوم من مقتل وإصابة 5 أطفال يمنيين، وذلك بعد انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، وسط مدينة الضالع، جنوبي اليمن.
وفي شأن ذي صلة، أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الاثنين، عن تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران.
وقال التحالف في بيان، إن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ الباليستية بالموقعين، متابعا: «حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية».