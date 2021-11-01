القوات السعودية تغادر مطار ”عتق“ بشبوة بعد نحو اسبوع من مغادرة القوات الاماراتية من قاعدة ”العلم“

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أفادت مصادر عسكرية، الاثنين 1 نوفمبر/تشرين ثاني، بمغادرة القوات السعودية، التي كانت تتمركز في مطار "عتق" بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، بعد اسبوع من مغادرة القوات الاماراتية من قاعدة ”العلم“ العسكرية.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان القوات السعودية المتمركزة في مطار عتق، غادرت برا على متن 6 عربات مدرعة إلى منفذ الوديعة الحدودي (بين المملكة واليمن).
وتتواجد في مطار عتق قوات سعودية رمزية مكونة من بعض الضباط والجنود والآليات العسكرية، وبعض الأجهزة والمعدات.
والثلاثاء الماضي، انسحبت القوات الإماراتية المتمركزة في معسكر "العلم" شرقي شبوة، في إطار تفاهمات سابقة مع السلطة المحلية والجانب السعودي.