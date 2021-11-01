بينهم صحفيان.. مليشيا الحوثي تجري محاكمات سرية لـ31 مختطفاً في أحد سجون المخابرات بصنعاء (تعرف على أسمائهم)

الإثنين 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشف مصدر حقوقي، الإثنين 1 نوفمبر/تشرين ثاني، عن محاكمات سرية تجريها ميليشيا الحوثي للعشرات من المختطفين في سجونها، جميعهم من أبناء محافظة الحديدة.

وقال المحامي عبد المجيد مصلح صبره، في تدوينة على "فيسبوك" أن "المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالحديدة تجري محاكمات سريه لعدد كبير من معتقلي الحديدة، في أحد سجون الأمن والمخابرات بصنعاء، بدون حضور أي محامي عنهم".

وأشار المحامي "صبرة" الى أن المحكمة "تعقد جلساتها في أحد سجون الأمن والمخابرات، كونه تم نقل المختطفين بعد اعتقالهم في محافظة الحديدة إلى سجن الأمن والمخابرات بصنعاء".

وقال إن من بين الـ 31 الذين يتم محاكمتهم سرياً صحفيان هم "محمد الصلاحي" و"محمد الجنيد"، مشيراً الى أنهم سبق وأن حضروا "التحقيق مع الصحفيين أمام النيابة الجزائية المتخصصة ولم يسمح لهم بالحضور أمام المحكمة رغم محاولتهم ذلك وتواصل أقاربهم معهم".

وذكر صبره أنه وحسب المعلومات فقد "قررت المحكمة الإفراج عن أربعة عشر معتقل من بين الواحد والثلاثين المختطفين".

أسماء المختطفين الذين تحاكمهم سلطة الميليشيا سرياً في سجون المخابرات:

1.إبراهيم هادي علي الأهدل

2.احمد صغير أحمد عريمه

3. أحمد عبده سلمان قريبه

4. أنور صالح عبدالله حزام الحرازي

5. جماعي عبدالله صغير غبق

6. حسام أحمد سعيد ورو

7. حسام علي طالب الشوافي

8. خالد أحمد علي طواف

9. رشيد نعمان يحيى الشرعبي

10. سلطان عبدالله سعيد الزين

11. سليمان محمد عبدالله رامي

12. عبدالله أحمد عبدالله القليصي

13. عبدالله عبدالله حسن حشيبري

14. عبدالله عبده أحمد البدوي

15. عبدالله ماجد عبدالله ورو

16. عبده صالح أحمد الفقيه

17. عمران مرشد أمين آدم حمنه

18. فضل محمد ثابت شحاته

19. مجد حمدون دبوان إسماعيل

20. محمود عبد الحميد علي الصبري

21. محمد عبدالله عيسى مرزوق

22. محمد علي سالم الجنيد

23. محمد محمد عمر حجري

24. مصطفى حمود كليب درسي

25. يحيى صغير يحيى مجشمي

26. عبد المجيد محمد حميد سالم سيف

27. محمد عبده أحمد سعيد الصلاحي

28. إبراهيم سليمان سعيد جعفر

29. محمد مقبل أحمد سعد

30. خالد شوعي محمد طرموم

31. كمال علي محسن خليفه