خبراء يحذرون من عاصفة شمسية قد تضرب الأرض

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قال خبراء إنه من المتوقع حدوث عاصفة شمسية "تضرب الأرض مباشرة"، بعد أن حذرت وكالة ناسا من انفجار "كبير" من الشمس.
واندلع توهج شمسي كبير من الشمس الليلة الماضية في أقوى عاصفة شوهدت في دورة الطقس الحالية. وأطلقت ما يعرف باسم التوهج الشمسي من فئة X1، وهو أقوى توهج من نوعه بلغ ذروته في الساعة 3:30 مساء، وفقا للتقارير. ووصف مسؤولو ناسا الانفجار الشمسي بأنه "توهج شمسي مهم"،
مضيفين أنه التقط في فيديو في الوقت الفعلي بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة الفضاء. والآن، يمكن لطرد كتلة إكليلية من التوهج (CME) أن يضرب الأرض خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد يتسبب التوهج بالفعل في إحداث بعض الفوضى، بما في ذلك تعتيم راديو مؤقت ولكنه قوي في جزء من أمريكا الجنوبية.
وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، أن حدث R3 (التعتيم الراديوي القوي) حدث نتيجة "التوهج النبضي".
وتأتي CME عبارة عن انفجار كبير للجسيمات المشحونة القادمة من التوهج. وعندما تدخل في الغلاف الجوي حيث تكمن الأقمار الصناعية، تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وفشل الاتصالات على نطاق واسع ما يشكل مصدر قلق كبير. ومن المتوقع أن تضرب الأرض بحلول يوم السبت أو الأحد، ما يؤدي إلى رعب حقيقي في الوقت المناسب للهالوين. ولكن بينما يمثل التوهج من الفئة X، الأكثر كثافة من توهجات الشمس، فإن الرقم يشير إلى قوة توهج الفئة X. ولحسن الحظ، صنف X-1 على أنه الأقل قوة.