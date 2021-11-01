ميسي يكشف ماذا سيصنع بعد مونديال قطر 2022

الإثنين 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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وقال في هذا الصدد: "سنعود يوما ما للعيش في برشلونة، سنواصل حياتنا هناك. هذا ما تريده زوجتي وما أريده أنا أيضا. لا أدري ما إذا كان هذا الأمر سيحصل مباشرة بعد انتهاء عقدي مع سان جيرمان لكننا بالتاكيد سنعود إلى برشلونة".

وكشف بأن أحدا في نادي برشلونة لم يطلب منه اللعب مجانا وسط الأزمة المادية الكبيرة التي يرزح تحتها النادي الكاتالوني، وقال: "بذلت قصارى جهدي للبقاء في صفوف برشلونة. ل

م يطلبوا مني في أي وقت أن العب مجانا. كل ما في الأمر بأنهم طلبوا مني أن اتقاضى نصف راتبي وقبلت بذلك من دون أي مشكلة. كان يتعين علينا أن نساعد النادي. رغبتي ورغبة عائلتي كانت في البقاء مع برشلونة".

وسئل عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته فأجاب: "إذا حصل هذا الأمر (الفوز بالكرة الذهبية)، سيكون رائعا لأن ذلك سيعني الكثير لي الفوز بها للمرة السابعة. سيكون الأمر جنونيا، وإلا فإن الأمر لن يكون كارثيا".