انحياز الأمم المتحدة للحوثيين.. فضائح متواصلة ودور ”قذر“ يعمق مأساة اليمنيين (تقرير) ميسي يكشف ماذا سيصنع بعد مونديال قطر 2022 هل ينهار سد النهضة.. ماذا قالت مصر عن ما رصدته صور الأقمار الصناعية أردوغان يهدد بعملية عسكرية في دولة عربية لا تراجع عنها تقرير حكومي يرصد نزوح أكثر من 54 ألف شخص بسبب الحرب الحوثية على مأرب ويصف دور المنظمات الأممية بالمحبط للغاية هذه الدولة تفتح حدودها الدولية اليوم بعد عام ونصف من الإغلاق الأوقاف تعلن السماح بدخول اليمنيين برا لأداء مناسك العمرة وتحدد 3 شروط الحوثيون يلغون كتبا دراسية ويستبدلونها بطبعات جديدة «مفخخة» المنتخب اليمني ينهي مشاركته في تصفيات آسيا بفوز معنوي على سريلانكا 3-0 اليابان تقدم منحة جديدة لليمن بملايين الدولارات
وقال في هذا الصدد: "سنعود يوما ما للعيش في برشلونة، سنواصل حياتنا هناك. هذا ما تريده زوجتي وما أريده أنا أيضا. لا أدري ما إذا كان هذا الأمر سيحصل مباشرة بعد انتهاء عقدي مع سان جيرمان لكننا بالتاكيد سنعود إلى برشلونة".
وكشف بأن أحدا في نادي برشلونة لم يطلب منه اللعب مجانا وسط الأزمة المادية الكبيرة التي يرزح تحتها النادي الكاتالوني، وقال: "بذلت قصارى جهدي للبقاء في صفوف برشلونة. ل
م يطلبوا مني في أي وقت أن العب مجانا. كل ما في الأمر بأنهم طلبوا مني أن اتقاضى نصف راتبي وقبلت بذلك من دون أي مشكلة. كان يتعين علينا أن نساعد النادي. رغبتي ورغبة عائلتي كانت في البقاء مع برشلونة".
وسئل عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته فأجاب: "إذا حصل هذا الأمر (الفوز بالكرة الذهبية)، سيكون رائعا لأن ذلك سيعني الكثير لي الفوز بها للمرة السابعة. سيكون الأمر جنونيا، وإلا فإن الأمر لن يكون كارثيا".