آخر الاخبار

انحياز الأمم المتحدة للحوثيين.. فضائح متواصلة ودور ”قذر“ يعمق مأساة اليمنيين (تقرير) ميسي يكشف ماذا سيصنع بعد مونديال قطر 2022 هل ينهار سد النهضة.. ماذا قالت مصر عن ما رصدته صور الأقمار الصناعية أردوغان يهدد بعملية عسكرية في دولة عربية لا تراجع عنها تقرير حكومي يرصد نزوح أكثر من 54 ألف شخص بسبب الحرب الحوثية على مأرب ويصف دور المنظمات الأممية بالمحبط للغاية هذه الدولة تفتح حدودها الدولية اليوم بعد عام ونصف من الإغلاق الأوقاف تعلن السماح بدخول اليمنيين برا لأداء مناسك العمرة وتحدد 3 شروط الحوثيون يلغون كتبا دراسية ويستبدلونها بطبعات جديدة «مفخخة» المنتخب اليمني ينهي مشاركته في تصفيات آسيا بفوز معنوي على سريلانكا 3-0 اليابان تقدم منحة جديدة لليمن بملايين الدولارات

ميسي يكشف ماذا سيصنع بعد مونديال قطر 2022

الإثنين 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 143

وقال في هذا الصدد: "سنعود يوما ما للعيش في برشلونة، سنواصل حياتنا هناك. هذا ما تريده زوجتي وما أريده أنا أيضا. لا أدري ما إذا كان هذا الأمر سيحصل مباشرة بعد انتهاء عقدي مع سان جيرمان لكننا بالتاكيد سنعود إلى برشلونة".

وكشف بأن أحدا في نادي برشلونة لم يطلب منه اللعب مجانا وسط الأزمة المادية الكبيرة التي يرزح تحتها النادي الكاتالوني، وقال: "بذلت قصارى جهدي للبقاء في صفوف برشلونة. ل

م يطلبوا مني في أي وقت أن العب مجانا. كل ما في الأمر بأنهم طلبوا مني أن اتقاضى نصف راتبي وقبلت بذلك من دون أي مشكلة. كان يتعين علينا أن نساعد النادي. رغبتي ورغبة عائلتي كانت في البقاء مع برشلونة".

وسئل عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته فأجاب: "إذا حصل هذا الأمر (الفوز بالكرة الذهبية)، سيكون رائعا لأن ذلك سيعني الكثير لي الفوز بها للمرة السابعة. سيكون الأمر جنونيا، وإلا فإن الأمر لن يكون كارثيا".

إقراء أيضاً
المنتخب اليمني ينهي مشاركته في تصفيات آسيا بفوز معنوي على سريلانكا 3-0
الشابة القطرية التي تتم تعيينها في لجنة فض المنازعات بالفيفا.. تعرف عليها
ليفربول في مواجهة صعبة بعد قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
رياضي يمني يمنح بلاده لقبا عربيا
أسوأ بداية لميسي منذ 16 عامًا.. هل اقتربت النهاية؟
مكان إقامة مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس