الأوقاف تعلن السماح بدخول اليمنيين برا لأداء مناسك العمرة وتحدد 3 شروط

الإثنين 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن وكيل وزارة الاوقاف والارشاد اليمنية، لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، السماح للمعتمرين اليمينين، اداء مناسك العمرة لموسم 1443هـ براً عبر منفذ الوديعة، وذلك بعد التوقف الذي استمر عامين بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واوضح الوكيل الرباش في تصريح لوكالة (سبأ)امس، ان هناك عددا من الشروط والتعليمات المقرة للراغبين باداء العمرة.

وحدد المسئول الحكومي ثلاثة شروط رئيسية هي:

-ان يكون سن المعتمر 18 سنة وما فوق.

-وجود شهادة صحية لقاح ضد فيروس كورونا، وفحص (PCR) قبل المغادرة بـ 72 ساعة.

-حجز تذاكر النقل ذهاباً وإيابا (براً أو جو)اً، وضمانة عودة المعتمر والتزامه ببرنامج العمرة، والالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية لجائحة كورونا، والالتزام بأنظمة الإقامة في الأراضي المقدسة والإجراءات الأمنية، وبرنامج العمرة المحدد بحسب الاتفاق بين المعتمر وشركة العمرة، والالتزام بالمواعيد المحددة في الدخول للأراضي المقدسة والمغادرة وفق الحجز المسبق لذلك.

وأهاب الوكيل الرباش، بوكالات الحج والعمرة وشركات النقل سرعة التقدم لسحب ملفات شروط الاعتماد واستكمال الإجراءات.

يذكر أن أول فوج من المعتمرين اليمنيين كان قد وصل منتصف شهر سبتمبر الماضي إلى الأراضي المقدسة، عبر الجو.