المنتخب اليمني ينهي مشاركته في تصفيات آسيا بفوز معنوي على سريلانكا 3-0

الإثنين 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حقق المنتخب اليمن الأولمبي، فوزاً معنوياً على منتخب سيرلانكا بثلاثية دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد على استاد سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، في ختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية تحت 23 عاما.

بهذه النتيجة رفع الأحمر اليمني رصيده لأربع نقاط، ليودع منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا التي ستقام في أوزباكستان العام المقبل.

وفي سير الشوط الأول، سيطر المنتخب الأولمبي على معظم فترات الشوط الأول، لتثمر هذه السيطرة، عن سجيل هدف السبق عبر كرة ثابتة لنجم أسوان المصري عمر الداحي وضعها في المرمى بعد أن ارتطمت بحائط الصد في الدقيقة 30.

واستمر ضغط أولمبي اليمن بغية تعزيز النتيجة، والفوز بأكثر من خمسة أهداف للدخول في حسابات فارق الأهداف مع المنتخب السوري، لكن الاستحواذ السلبي ورعونة المهاجمين، ساهمت في بقاء النتيجة بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، ترجم لاعبي اليمن أفضلية اللقاء الى مزيد من الأهداف، وكانت البداية بعرضية مناف جسار لم يتعامل معها المهاجم أحمد عنان كما يجب.

واستثمر منتخب اليمن طرد اللاعب تسليم بدرالدين من منتخب سيرلانكا، عندما سجل المدافع عماد الجديمة الهدف الثاني من كرة بعيدة وضعها في المرمى بشكل جميل في الدقيقة 61.

وجاء الدور على القائد ناصر محمدوه ليسجل ثالث الأهداف برأسية جميلة مستثمرا تمركزه الصحيح في القائم الأول إثر ركلة ركنية حولها في الشبكة السيرلانكية في الدقيقة 67.

وكاد نجم الميناء العراقي محمدوه أن يسجل هدفه الشخصي الثاني، بعدما هيأ كرة لنفسه وقذفها بقوة صدها الحارس لركلة زاوية في الدقيقة 72، واقترب منتخب اليمن من مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة عبر حسين مزعل والمدافع عماد الجديمة، لتمر باقي الدقائق في وسط الملعب واستحواذ سلبي، ليطلق الحكم صافرته اللقاء بفوز اليمن بثلاثية بيضاء، لم تسعفه في التأهل للنهائيات الآسيوية.