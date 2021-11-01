اليابان تقدم منحة جديدة لليمن بملايين الدولارات

الإثنين 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، عن تقديم منحة جديدة بقيمة 7 ملايين دولار لتعزيز الأمن الغذائي لليمن عبر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن في بيان :" تبادلت حكومة اليابان مذكرات مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في 29 أكتوبر 2021 في روما لإطلاق "مشروع توفير دعم سبل العيش الزراعية والرعوية للاستجابة للاحتياجات العاجلة للنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم" بمبلغ 7 ملايين دولار أمريكي".

واضاف البيان" هناك أكثر من 4 ملايين نازح داخلياً في اليمن يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي لفئات النازحين داخلياً المستضعفة من الرعاة المزارعين والأسر الرعوية في اليمن من خلال تحسين الانتاج الغذائي".

واشارت السفارة، الى ان هذه المساهمة البالغة 7 ملايين دولار أمريكي هي منحة إضافية لحزمة المساعدة الإنسانية البالغة 58.7 مليون دولار أمريكي، والتي قررت حكومة اليابان تقديمها للشعب اليمني هذا العام، مما يجعل إجمالي مساهمة اليابان لليمن عام 2021 تصل إلى 65.7 مليون دولار أمريكي.