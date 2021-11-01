تفاصيل المعارك الطاحنة في جبهة الجوبة خلال الساعات الماضية دولة يستعد سكانها للموت بطريقة غريبة دول الفيتو بمجلس الأمن الدولي تطالب بتقديم مرتكبي هجوم عدن للعدالة مجزرة جديدةللمليشيات الحوثية يستهدف مسجداً في مأرب بصاروخ باليستي خبراء: إيقاف واردات الرياض من بيروت ينذر بكارثة اقتصادية للبنان وسط صمت دولي مجزرة حوثية تودي بحياة 29 مدنياً بينهم نساء وأطفال طالبان" تعلم وبشكل مفاجئ تصدير أول شحنة تجارية مع دولة "عملاق الاقتصاد من مطار كابل رسمياً.. السعودية تعلن دعمها لهذه الدولة العربية بـ5.3 مليارات دولار أسباب إصابة مرضى السكري بالحكة.. وكيفية علاجها خدمات جديدة من تويتر مقابل هذا الشرط
أفشل الجيش الوطني في مديرية الجوبة جنوب مأرب خلال الساعات الماضية هجوماً حوثياً، وتمكن من قتل أكثر من 20 مسلحاً بينهم قيادي وأسر 16 آخرين.
وقالت مصادر عسكرية، إن المليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى معسكر «أم ريش» في مديرية الجوبة، لكنها وقعت في كمين محكم، إذ تم القضاء على جميع المتسللين والقبض على البقية، مبينة أن جثث المليشيا لا تزال في الوديان مترامية.
وذكرت المصادر أن الجيش الوطني دفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهتي صرواح والجوبة، مؤكداً أن هناك مفاجآت كبيرة تنتظر الحوثيين في الأيام القادمة بعد أن قرر الجيش الوطني الابتعاد عن المناطق السكينة حماية للمدنيين ونقل المعركة إلى الجبال والوديان بهدف استنزاف مليشيا الانقلاب.
ونشر ناشطون يمنيون مرافقون للجيش على صفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات لجثث المليشيا تتناثر في عدد من الوديان ومجاميع من الأسرى يتم اقتيادهم من قبل أفراد الجيش الوطني بعد القبض عليهم.