دول الفيتو بمجلس الأمن الدولي تطالب بتقديم مرتكبي هجوم عدن للعدالة

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طالبت الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، الأحد، بتقديم مرتكبي تفجير محيط مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، إلى العدالة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن بعثات الدول الخمس (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) المعتمدة لدى اليمن، غداة تفجير بسيارة مفخخة قبالة البوابة الرئيسية لمطار عدن بمدينة خور مكسر، أسفر عن 12 قتيلا وعشرات الجرحى، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه.
وأعرب رؤساء البعثات في البيان "عن استيائهم وإدانتهم المشترك للهجوم الإرهابي الذي وقع (السبت) بمحيط مطار عدن الدولي وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات".
وذكر البيان: "سيواصل المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مكافحة الإرهاب". وشدد على وجوب "تقديم مرتكبي هذا الهجوم إلى العدالة دون تأخير".
وأكدت الدول الخمس، دعمها القوي والمستمر لتنفيذ اتفاق الرياض (الموقع ببدايات عام 2019) ولجهود الحكومة اليمنية لإعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد، حسب البيان.
وفجر الأحد، أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، استمرار حركة الملاحة الدولية بالمطار، معتبرة أن "الحادثة تهدف لتقويض حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة من قبل قوى التطرف والإرهاب (لم تحددها)"