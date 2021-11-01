مجزرة جديدةللمليشيات الحوثية يستهدف مسجداً في مأرب بصاروخ باليستي

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ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء اليوم الأحد، مجزرة جديدة بصاروخ باليستي استهدف منطقة العمود السكنية بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر إعلامية، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بصاروخ باليستي مسجدا تابعا لمركز السلفيين في قرية العمود الآهلة بالسكان بمديرية الجوبة.
وبحسب المصادر، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط أكثر من 13 مدنياً بين قتيل وجريح، أغلبهم طلاب علم كانوا نائمين داخل المسجد. اليمن اليمن والحوثي مقتل وإصابة 5 أطفال بانفجار مقذوف من مخلفات الحوثي جنوب اليمن وأشارت إلى أن مواطنين مازالوا يقومون بالبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، وأن هذه الحصيلة هي لمن تم انتشالهم حتى الآن فقط.
وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت، الخميس الماضي، بصاروخ باليستي منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران في قرية العمود بمديرية الجوبة، مما أسفر عن مقتل 12 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين وتسبب في تدمير عدد من المنازل والممتلكات