خدمات جديدة من تويتر مقابل هذا الشرط

الأحد 31 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أتاحت منصة التواصل الاجتماعي تويتر خصائص جديدة، من خلال خدمة “لابز”، وذلك للمستخدمين الملتزمين بدفع اشتراك شهري يقدر بـ 3 دولارات.

وكانت منصة تويتر قد أتاحت خدمتها الجديدة “بلو” أمام المستخدمين في يونيو الماضي، مقابل اشتراك شهري 3 دولارات، حيث جددت الدعوة المجانية لهؤلاء المشتركين باستخدام خصائص جديدة قبل باقي مستخدميها.

وحول تفاصيل الخدمة الجديدة، تسمح “لابز” للمستخدمين بتثبيت المحادثات على قمة رسائلهم المباشرة وتحميل فيديوهات تصل إلى 10 دقائق.

ونوهت تويتر لإلى أن خدمة لابز تتغير باستمرار وقد تصبح متاحة لكل مستخدمي تويتر وقد يتم حذفها أو توفيرها فقط لمشتركي بلو.

وتعتبر خدمة “لابز” وسيلة جديدة لجذب المزيد من المستخدمين إلى “بلو” لزيادة الإيرادات.