التحالف يوجه ضربة موجعة لفلول الحوثي خلال الـ72 ساعة الماضية

الأحد 31 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد عن مقتل 218 عنصراً إرهابياً وتدمير 24 آلية عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهتي الجوبة والكسارة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

حيث قال التحالف في بيان إنه "نفذ 57 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة في محيط مأرب خلال الساعات الـ72 الماضية"، ما أدى إلى دمير 24 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 218 عنصراً إرهابياً.