أسباب إصابة مرضى السكري بالحكة.. وكيفية علاجها خدمات جديدة من تويتر مقابل هذا الشرط التحالف يوجه ضربة موجعة لفلول الحوثي خلال الـ72 ساعة الماضية الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان للعودة إلى البلاد في أقرب وقت بهذه الطريقة يتعامل ابطال الجيش ورجال القبائل مع الانساق الحوثية بصحراء جنوبي «مأرب»- فديو وزير الداخلية يصدر توجيهات عاجلة لكل مدراء عموم الشرطة وأمن المطارات بخصوص العملة الأجنبية مجلس جامعة إقليم سبأ يعقد اجتماعه الدوري في الجامعة جورج قرداحي ينسف كل الضغوط الخليجية وحزب الله وراء تصلبه قادة دول مجموعة العشرين يتفقون على هدف يهم البشرية الشابة القطرية التي تتم تعيينها في لجنة فض المنازعات بالفيفا.. تعرف عليها
دعت الإمارات اليوم (الأحد)، جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة العودة إلى البلاد في أقرب وقت.
وذكر وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول أنه تجسيدًا لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.
وأكد "بالهول" جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان للعودة إلى الإمارات.