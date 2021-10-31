بهذه الطريقة يتعامل ابطال الجيش ورجال القبائل مع الانساق الحوثية بصحراء جنوبي «مأرب»- فديو

الأحد 31 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نشر المركز الاعلامي التابع لقوات الجيش الوطني مساء اليوم الأحد مقطعا مصورا يوثق لحظة وقوع عناصر مليشيات الحوثي في كمين محكم بصحراء جنوبي مأرب.

واظهر الفيديو قيام قوات الجيش ورجال المقاومة الشعبية بتنفيذ عملية استدراج ناجحة لعناصر حوثية حاولت التسلل تجاه مواقع الجيش جنوبي مأرب قبل ان يباغتهم ابطال الجيش ويجهزوا عليهم في كمين محكم نصبوه لهم من جميع الاتجاهات.

شاهـد.. من هناء 👇

https://youtu.be/0HOMGcW0cMg