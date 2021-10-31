بهذه الطريقة يتعامل ابطال الجيش ورجال القبائل مع الانساق الحوثية بصحراء جنوبي «مأرب»- فديو وزير الداخلية يصدر توجيهات عاجلة لكل مدراء عموم الشرطة وأمن المطارات بخصوص العملة الأجنبية مجلس جامعة إقليم سبأ يعقد اجتماعه الدوري في الجامعة جورج قرداحي ينسف كل الضغوط الخليجية وحزب الله وراء تصلبه قادة دول مجموعة العشرين يتفقون على هدف يهم البشرية الشابة القطرية التي تتم تعيينها في لجنة فض المنازعات بالفيفا.. تعرف عليها بعد ربع قرن من معاركها الإعلامية قناة الجزيرة تنطلق بحلة جديدة آخر تحديثات سوق العملة وفارق أسعار الصرف بين عدن وصنعاء المنظمات المحلية بمحافظة مأرب توجه بيانا شديد اللهجة للأمم المتحدة والتحالف والشرعية 83 شخصا عذبوا حتى الموت في سجون الحوثي بأمانة العاصمة والشيباني آخر الضحايا
وجه وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، مدراء عموم شرطة المحافظات وأمن المطارات ومكاتب اليمنية (عدن - المكلا - سيئون ) بدعم قرارات البنك المركزي بتنظيم بيع العملة الأجنبية.
وقال وزير الداخلية في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان التوجيهات تأتي بناءاً على توجيهات رئيس الوزراء بشأن الدعم الكامل لقرارات وإجراءات البنك المركزي المتضمنة بعدم التعامل بالعملة الصعبة والتعامل بالعملة الوطنية وضبط المخالفين من شركات وأفراد واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وذلك للحد من إنهيار العملة الوطنية".
وشددت توجيهات وزير الداخلية، على ضرورة استخدام العملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية من بيع وشراء للسلع والخدمات ومنع استخدام العملات الاجنبية أياً كانت في المعاملات الداخلية ويقتصر استخدامها في المعاملات والإلتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية..
كما نصت توجيهات وزير الداخلية لمدير أمن المنافذ والمطارات ومدراء مكاتب اليمنية (عدن - المكلا - سيئون ) بعدم بيع التذاكر بالعملة الصعبة والتعامل بالعملة الوطنية،
وتشديد الإجراءات الأمنية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع نقل العملات الأجنبية واحتجاز أي مبالغ أو منقولات من العملات الأجنبية تتجاوز السقف القانوني إلا بتصريح من البنك المركزي وبحسب التشريعات النافذة