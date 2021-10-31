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مجلس جامعة إقليم سبأ يعقد اجتماعه الدوري في الجامعة

الأحد 31 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص
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عقد في جامعة إقليم سبأ صباح اليوم الأحد الإجتماع الدوري لمجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد حمود القدسي.

وناقش الإجتماع الخطط العامة لسير العملية التعليمة وإقرارا إستحداث برامج جديد ومتابعة سير العملية الأكاديمية في الجامعة إضافة إلى التهيئة لإعداد الإختبارات للعام الجاري.

وإقرار التقويم الجامعي للعام 2021م - 2022م حضر الإجتماع نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا الدكتور حسين الموساي ونائب رئيس الجامعة لشؤن الطلاب الدكتور علي الرمال ونائب رئيس الجامعة للشؤن الأكاديمية الدكتورة بدور الماوري وعددا من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام.

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