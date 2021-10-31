مجلس جامعة إقليم سبأ يعقد اجتماعه الدوري في الجامعة جورج قرداحي ينسف كل الضغوط الخليجية وحزب الله وراء تصلبه قادة دول مجموعة العشرين يتفقون على هدف يهم البشرية الشابة القطرية التي تتم تعيينها في لجنة فض المنازعات بالفيفا.. تعرف عليها بعد ربع قرن من معاركها الإعلامية قناة الجزيرة تنطلق بحلة جديدة آخر تحديثات سوق العملة وفارق أسعار الصرف بين عدن وصنعاء المنظمات المحلية بمحافظة مأرب توجه بيانا شديد اللهجة للأمم المتحدة والتحالف والشرعية 83 شخصا عذبوا حتى الموت في سجون الحوثي بأمانة العاصمة والشيباني آخر الضحايا موقف قطر من تصريحات قرداحي والسعودية ترجع أصل الأزمة في لبنان الى سبب واحد حكومة معين تقر مشروع خطة عاجلة عسكريا واقتصاديا وتشكل لجنتين وتعلن مواقف جديدة من طارق صالح والانتقالي
عقد في جامعة إقليم سبأ صباح اليوم الأحد الإجتماع الدوري لمجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد حمود القدسي.
وناقش الإجتماع الخطط العامة لسير العملية التعليمة وإقرارا إستحداث برامج جديد ومتابعة سير العملية الأكاديمية في الجامعة إضافة إلى التهيئة لإعداد الإختبارات للعام الجاري.
وإقرار التقويم الجامعي للعام 2021م - 2022م حضر الإجتماع نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا الدكتور حسين الموساي ونائب رئيس الجامعة لشؤن الطلاب الدكتور علي الرمال ونائب رئيس الجامعة للشؤن الأكاديمية الدكتورة بدور الماوري وعددا من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام.