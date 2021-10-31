بعد ربع قرن من معاركها الإعلامية قناة الجزيرة تنطلق بحلة جديدة

الأحد 31 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 90

تتجه أنظار المشاهد العربي في هذه الأيام الى اليوبيل الفضي لشبكة الجزيرة الإعلامية، حيث ستحتفل أول محطة إخبارية عربية، في الأول من نوفمبر المقبل، بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقتها، وسط حالة من الترقب الممزوج بالشغف لشكل الاحتفال ومحتواه الذي يحمل الكثير من المفاجآت على مستوى الشبكة ومحيطها الداخلي، وكذلك على مستوى امتدادها في المكان، حيث شبكة الجزيرة الإعلامية تفخر في هذه المناسبة

بتوسعها وانتشارها في أنحاء عديدة من العالم، من شمال الكرة الأرضية الى جنوبها. وفي هذا الإطار تجري التحضيرات داخل القنوات التابعة للشبكة لمشاركة شقيقتها الكبرى احتفالها باليوبيل الفضي، حيث أطلقت الجزيرة مباشر منذ شهر أغسطس الماضي حلقات أسبوعية تحت عنوان "الجزيرة 25"،

محتفية في كل حلقة، بتاريخ الجزيرة الذي ارتبط بأحداث العالم، وقضاياه، وبالملفات الحارقة، من خلال كوكبة من الإعلاميين. فقد أكد الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة بأن "البيئة العربية التي كانت مقموعة إعلاميا بكل معنى الكلمة وجدت في الجزيرة شيئا لم تعهده ولكنها كانت تحلم به. الجزيرة أسهمت في توعية الجماهير العربية بحقوقها، وبالحريات المنهوبة،

وبينت لهم أن الكثير من المسؤولين الذين كانوا يتنمرون على شعوبهم، عندما كانوا يظهرون على الجزيرة في مقابلات يظهرون وكأنهم ليسوا الا نمورا من ورق، وان الكثير من المقموعين الممنوعين من الظهور كانوا أسودا في مجالهم"

. من جانبه أعلن المذيع محمد كريشان اعتزامه نشر كتاب يحتوي على جزء مهم يتحدث فيه عن الجزيرة ونشأتها والمراحل التي مرت بها، وذلك خلال استضافته في إحدى حلقاته "الجزيرة 25". وكتب الإعلامي السوري فاروق القاسم في صفحته الشخصية على فيسبوك تدوينة جاء فيها: اليوبيل الفضي لقناة الجزيرة العربية الشامخة أبداً اليوم وبحوله تعالى جل شأنه.

، أكملت 25 عاماً في هذا الصرح العظيم، الذي أسس لأول إعلام حر ومحترم في سماء العالم العربي، ولي الشرف أن كان أول "برومو" فيها بصوتي، الجزيرة الرائدة والمتألقة أبداً، ليست تجربة إعلامية شامخة وحسب، بل إنها مسيرة حياة وجامعة تعليمية وتنويرية نادرة. عقبال اليوبيل الذهبي والألماسي، إن شاء الله.

. أما الإعلامي المصري عصام علي فكتب تغريدة في حسابه على تويتر جاء فيها: اليوبيل الفضي للجزيرة جزء مهم من نجاح الجزيرة هو الهامش المعتبر لانحياز سياستها لتطلعات الشعوب.