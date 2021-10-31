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آخر تحديثات سوق العملة وفارق أسعار الصرف بين عدن وصنعاء

الأحد 31 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاحد:

الأسعار في صنعاء 

 شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.40

بيع السعودي 158.60

الأسعار في عدن

 شراء الدولار 1352

بيع الدولار 1358

شراء السعودي 355

بيع السعودي 357

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