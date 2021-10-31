آخر تحديثات سوق العملة وفارق أسعار الصرف بين عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاحد:
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.40
بيع السعودي 158.60
الأسعار في عدن
شراء الدولار 1352
بيع الدولار 1358
شراء السعودي 355
بيع السعودي 357