83 شخصا عذبوا حتى الموت في سجون الحوثي بأمانة العاصمة والشيباني آخر الضحايا

الأحد 31 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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كشف مسئول حكومي عن 83 حالة توفت تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي في امانة العاصمة صنعاء خلال السبع السنوات الأخيرة.

واستنكر مدير مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري،(يتبع الحكومة الشرعية) مقتل الشاب وسيم الشيباني تحت التعذيب في سجن شميلة بصنعاء، بعد تعذيبه بصورة وحشية في أحد سجون الحوثي السرية ونقله بعد تدهور حالته الصحية.

ونوه بان هذه الممارسات تكشف عن سلوك اجرامي وارهابي ممنهج بحق المواطنين.

وكشف الزبيري عن مقتل 83 حالة تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي في امانة العاصمة خلال سبع سنوات, ممن تم رصدهم والاحصائيات تفوق ذلك بكثير بسبب امتناع اقارب الضحايا وعدم الابلاغ خوفاً من بطش وقمع الحوثيين.

وحذر مدير حقوق الانسان بالامانة, مليشيات الحوثي من استمرار قتل المختطفين في السجون بسبب التعذيب الوحشي والغير انساني والاهمال الطبي المتعمد مطالباً الصليب الأحمر والمنظمات الدولية سرعة التحقيق في هذه الجرائم الجسيمة التي تتنافى مع القوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على تجريم التعذيب والمعاملة القاسية والقتل خارج نطاق القانون كي لايفلت المتورطين في الجرائم من العقاب.