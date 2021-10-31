موقف قطر من تصريحات قرداحي والسعودية ترجع أصل الأزمة في لبنان الى سبب واحد

الأحد 31 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعربت وزارة الخارجية القطرية، يوم السبت، عن "استغرابها الشديد" واستنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، والتي أثارت أزمة مع دول خليجية.

وقالت الوزارة في بيان إن تصريحات قرداحي "موقف غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء".

كما شددت على أنه كان حرياً بالوزير اللبناني عدم الزج ببلده في أزمات خارجية.

كذلك دعت الحكومة اللبنانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء"

في سياق متصل قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لـ"العربية" إنه "ليست هناك أزمة مع لبنان بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة وكلاء إيران"، مشيرا أن لبنان بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي.

إلى ذلك، أضاف أن "هيمنة ‏حزب الله على النظام السياسي في لبنان تقلقنا وتجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى"، مؤكدا أن المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تملي عليه شيئاً".

كما أضاف أن السعودية ستدعم أي جهود نحو إصلاح شامل يعيد إلى لبنان مكانته في العالم العربي، لافتا إلى أن الحوار مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن لبنان.