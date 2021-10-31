اليمن تحقق المركز الثالث عالميا من بين 177 دولة في بطولة First Global 2021 النقل توضح بشأن استمرار الرحلات الجوية في مطار عدن بعد الانفجار الذي وقع يوم امس لبنان توجة بطلب عجل لدول عظمى في حل الأزمة مع دول الخليج بالأرقام صحيفة سعودية تفضح فساد قيادات المليشيات الحوثية في القطاع الصحي المخدرات هي التجارة الرابحة للمليشيات الحوثية ومصادر تكشف التفاصيل بعد انفجار مطار عدن رئيس الحكومة يوجه بإجراء تحقيق عاجل مصدر أمني يكشف تفاصيل انفجار مطار عدن الدولي مسؤول سعودي : يكشف أسباب استمرار نزيف الدم اليمني مسؤول إيراني يدعو إلى اتخاذ خطوة "جديدة وإيجابية" مع دول الجوار بعد تصريحاته المثيرة السودان تنذر السفير البريطاني لمغادرة البلاد
اكدت وزارة النقل، اليوم الأحد أن الحركة الجوية في مطار عدن الدولي مستمرة وبصورة طبيعية.
واشارت الى ان المطار يعمل بصورة طبيعة في ظل الانتشار الأمني في محيطه ، والرحلات الجوية منتظمة فيه.
وتحدثت وزارة النقل في بيان، عن الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي الخارجية، وسقط ضحيته عشرات القتلى والجرحى من المواطنين والمدنيين المسالمين والذين لاذنب لهم سوى تواجدهم في موقع الحادث .
وقالت الوزارة "أن مثل تلك الانفجارات والحوادث الإرهابية المعروفة والمكشوفة أهدافها لن تثنى المطار أو المؤسسات والمصالح والشركات التابعة للوزارة عن القيام بأداء المهام المؤكلة اليها وتقديم خدماتها للمواطنين ، بل انها ستزيد من عزيمة وإصرار الوزارة وبقية الوحدات والقطاعات التابعة لها للاستمرار في عملها قهراً للارهاب والارهابيين الذين لا هم لهم سوى استهداف الأمن والاستقرار والسكينة العامة" .
واضاف البيان "أن التفجير الإرهابي الذي وقع قرب بوابة المطار وكان يستهدف إغلاق المطار ، الا ان السيارة المفخخه انفجرت بعيداً عن المطار مما تسبب بحدوث خسائر كبيرة في أرواح وممتلكات المدنيين".