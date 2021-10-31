النقل توضح بشأن استمرار الرحلات الجوية في مطار عدن بعد الانفجار الذي وقع يوم امس

الأحد 31 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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اكدت وزارة النقل، اليوم الأحد أن الحركة الجوية في مطار عدن الدولي مستمرة وبصورة طبيعية.

واشارت الى ان المطار يعمل بصورة طبيعة في ظل الانتشار الأمني في محيطه ، والرحلات الجوية منتظمة فيه.

وتحدثت وزارة النقل في بيان، عن الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي الخارجية، وسقط ضحيته عشرات القتلى والجرحى من المواطنين والمدنيين المسالمين والذين لاذنب لهم سوى تواجدهم في موقع الحادث .

وقالت الوزارة "أن مثل تلك الانفجارات والحوادث الإرهابية المعروفة والمكشوفة أهدافها لن تثنى المطار أو المؤسسات والمصالح والشركات التابعة للوزارة عن القيام بأداء المهام المؤكلة اليها وتقديم خدماتها للمواطنين ، بل انها ستزيد من عزيمة وإصرار الوزارة وبقية الوحدات والقطاعات التابعة لها للاستمرار في عملها قهراً للارهاب والارهابيين الذين لا هم لهم سوى استهداف الأمن والاستقرار والسكينة العامة" .

واضاف البيان "أن التفجير الإرهابي الذي وقع قرب بوابة المطار وكان يستهدف إغلاق المطار ، الا ان السيارة المفخخه انفجرت بعيداً عن المطار مما تسبب بحدوث خسائر كبيرة في أرواح وممتلكات المدنيين".